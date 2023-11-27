Жуковские Волонтёры провели профбеседы с жителями о правила ПДД

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Команда «Волонтеров Подмосковья» из Жуковского провела профилактические беседы с пешеходами и водителями городского округа о правилах дорожного движения в зимнюю пору. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г. о.
Так, по выходным волонтёры выходят на самые оживленные перекрестки, чтобы напомнить жителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, скоростного режима, а также о необходимости быть внимательными на улице, особенно в зимний период.
Отмечается, что среди основных правил волонтёры напоминают о необходимости носить световозвращатели вечером, чтобы быть заметными на дороге, быть внимательным и аккуратным на поворотах, мостах и эстакадах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, быть максимально внимательным и снижать скорость в пешеходных местах и во дворах, и, конечно, не употреблять алкоголь будучи за рулём.
Также жителей предупредили об опасности гололёда на дорогах и тротуарах.
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Отмечается, что среди основных правил волонтёры напоминают о необходимости носить световозвращатели вечером, чтобы быть заметными на дороге, быть внимательным и аккуратным на поворотах, мостах и эстакадах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, быть максимально внимательным и снижать скорость в пешеходных местах и во дворах, и, конечно, не употреблять алкоголь будучи за рулём.
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Мелисса Тимофеева