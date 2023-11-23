В Кашире прошла встреча со студентами и активистами в День памяти жертв ДТП

Фото: администрация городского округа Кашира
19 ноября отмечают Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
В День памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции Каширы и шестнадцатого батальона второго полка ДПС вместе с МЧС и Мособлпожспасом провели встречу со студентами и активистами МГЕР.
Молодогвардейцам рассказали о причинах дорожно-транспортных происшествий, последствиях и продемонстрировали специальную технику для спасения людей из аварии.
Также обсудили вопросы, связанные с ответственностью за нарушение ПДД. Молодым людям напомнили, что пешеходам, водителям и пассажирам необходимо помнить об осторожности и концентрации на дороге.
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Мария Фирсова