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Администрация президента США Джо Байдена обсуждает стратегию окончания конфликта на Украине и новый финансовый план для Киева. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье для онлайн-платформы Substack.
По словам Херша, нынешний главком ВСУ Валерий Залужный тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта, именно поэтому Зеленский готов отправить его в отставку. При этом ни в США, ни на Украине не признавали открыто ведение переговоров по поводу завершения конфликта с Россией.
Херш подчеркнул, что офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным, поэтому последний все еще находится на своей должности.
Официальный Киев продвигает «формулу мира» Зеленского, которая является ультиматумом Москве на международных площадках.
Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные кандидаты - глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от поста. Об этом пишет Bild. При этом, ранее американское издание The Washington Post узнало, что разногласия между Залужным и президентом Владимиром Зеленским возникли из-за масштабов мобилизации.
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Херш подчеркнул, что офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным, поэтому последний все еще находится на своей должности.
Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные кандидаты - глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от поста. Об этом пишет Bild. При этом, ранее американское издание The Washington Post узнало, что разногласия между Залужным и президентом Владимиром Зеленским возникли из-за масштабов мобилизации.
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Журналист Херш: Герасимов и Залужный ведут переговоры в тайне от Зеленского
Артем Путинцев