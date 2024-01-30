«Решение принято»: На Западе выяснили, что Залужного снимут с должности в любом случае

Фото: iStock/Silent_GOS
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и сообщил, что он всё же будет отправлен в отставку, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Зеленский и Залужный встретились лично в понедельник вечером, чтобы обсудить будущее генерала. Президент затем проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства. Генерал отказался от предложения», — рассказал собеседник издания.
В FT также сообщили, что в офисе Зеленского уже приняли окончательное решение об отставке главнокомандующего украинской армией, однако, кандидатуры на его пост всё ещё рассматриваются. При этом, теперь украинскому правительству придётся выждать время, перед тем, как на самом деле отправить в отставку Залужного из-за взбудораживших интернет 29 января слухов.
Читайте также:
Политолог Дудчак объяснил, с чем связаны слухи об отставке Залужного
Политолог Гончар: Зеленский был на краю пропасти, «увольняя» Залужного
Баранец допустил неповиновение ВСУ властям в случае увольнения Залужного
Евгения Парфентьева