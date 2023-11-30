Журналисты показали красноярский дом Шойгу, в котором он жил в конце 80-х

Фото: kremlin.ru
Журналисты показали дом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в центре Красноярска, в котором он жил с семьёй в конце 80-х годов, кадры публикует NGS24.RU.
10-этажный многоквартирный дом располагается на улице Урицкого рядом с Центральным парком в центре Красноярска.
Он был построен в конце 70-х годов по заказу крайкома Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Квартиры в новостройке раздали советским партийным деятелям, в том числе, своё жильё в элитном доме получил и 34-летний Сергей Шойгу, который в тот момент занимал должность инспектора Красноярского крайкома КПСС.
Бывший сосед Шойгу рассказал, что он был очень выдержанным и скромным человеком. При этом, по его словам, сейчас в доме проживают люди совсем другого уровня.
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Он был построен в конце 70-х годов по заказу крайкома Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Квартиры в новостройке раздали советским партийным деятелям, в том числе, своё жильё в элитном доме получил и 34-летний Сергей Шойгу, который в тот момент занимал должность инспектора Красноярского крайкома КПСС.
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Евгения Парфентьева