Сергей Шойгу: Журналист Максудов погиб, выполняя боевую задачу

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил родным, близким и всему журналистскому корпусу глубокие соболезнования по поводу гибели корреспондента «России 24» Бориса Максудова. Он отметил, что тот был полноценным участником СВО и так же, как бойцы на передовой, выполнял свою боевую задачу.
В интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканала «Россия» глава военного ведомства указал, что в зоне специальной военной операции все выполняют свои задачи, и все эти задачи — боевые. Любая смерть — это боль и трагедия. Особенно тяжело, когда гибнут самые отважные и достойные, к каковым относился Борис Максудов.
Сергей Шойгу рассказал, что был постоянно в курсе того, куда перемещали израненного осколками корреспондента.
Он выразил глубокие соболезнования всем коллегам погибшего Бориса Максудова, подчеркнув, что он останется в памяти своими прекрасными и правдивыми репортажами и документальными программами. А все, кто его знал лично, будут гордиться, что были знакомы с таким хорошим человеком и журналистом.
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Сергей Шойгу рассказал, что был постоянно в курсе того, куда перемещали израненного осколками корреспондента.
«Мне всё время говорили: «Везём, везём...». Да вот не спасли из-за большой потери крови», — с горечью сказал глава Минобороны.
Он выразил глубокие соболезнования всем коллегам погибшего Бориса Максудова, подчеркнув, что он останется в памяти своими прекрасными и правдивыми репортажами и документальными программами. А все, кто его знал лично, будут гордиться, что были знакомы с таким хорошим человеком и журналистом.
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Александр Бойцов