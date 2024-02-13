Зоозащитники из США вступились за игрушечных лошадей на каруселях

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Американская зоозащитная организация PETA потребовала убрать с каруселей фигуры игрушечных лошадей. Соответствующее письмо, размещённое на официальном сайте организации, уже получила крупнейшая в Соединённых Штатах компания-производитель каруселей Chance Rides.
По мнению зооактивистов, использование образов зверей на аттракционах «пропагандирует их эксплуатацию».
Правозащитники предлагают заменить животных на ракеты, одноколесные велосипеды, звёзды, автомобили или метлы. Они уверены, что отказ от аттракционов на тему животных станет ударом по отраслям, которые до сих пор используют настоящих зверей для развлечений.
По данным СМИ, некоторые американские компании такжеподдержали позицию против использования образов животных в своей продукции.
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«Все животные — мыслящие, чувствующие, ласковые, игривые и социальные существа. <…> Они жаждут свободы от угнетения. <…> Карусельные наборы на тему животных укрепляют представление о том, что эти разумные существа существуют просто для нашего развлечения», — объяснили в PETA.
По данным СМИ, некоторые американские компании такжеподдержали позицию против использования образов животных в своей продукции.
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Артем Путинцев