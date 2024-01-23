Одна вещь спасёт жизнь: зоозащитники объяснили, как не потерять питомца в транспорте

Фото: IStock/Нина Дроздова
Похожая история произошла в Подмосковье. По дороге из Москвы 16 января хозяин тойтерьера Арчи поругался с другими пассажирами, и мужчину высадили из электрички. Тойтерьер остался в вагоне и проехал ещё несколько станций. Охранники заметили его во время обхода. Они сфотографировали Арчи и оставили на станции в Чехове. Питомца до сих пор разыскивают.
«Мы постоянно об этом говорим всем хозяевам: на вашем животном должен быть чип, ошейник и адресник. Чтобы в такой ситуации люди, которые его подобрали, имели больше возможности найти вас. Я думаю, что если бы у кота висел адресник, то проблем бы не возникло. Точно также с тойтерьером», — отметила зоозащитница.Рубцова подчеркнула, что на железнодорожных станциях также нужно организовать специальные помещения для потерянных животных. Их нужно обустроить вольерами и мисками с едой и водой, чтобы питомцам было где жить, пока их ищут хозяева.
«Нужно сделать какие-то помещения, как для потерянных вещей. Нужно организовать какие-то специальные вольеры. Я не думаю, что животные будут каждый день по тысяче штук теряться в транспорте. Но так будет больше шанс найти животное в случае пропажи», — заключила Юлия Рубцова.Читайте также:
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