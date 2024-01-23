Одна вещь спасёт жизнь: зоозащитники объяснили, как не потерять питомца в транспорте

«Будем стремиться всё сделать качественно и быстро»: в Реутове до конца года завершат строительство школы с IT-уклоном. об этом сообщил корреспондент.

Строительство школы с IT-уклоном на 1100 мест в Реутове идёт с опережением графика. На площадке работают 90 человек и 4 единицы техники – это экскаватор, насос и фронтальные погрузчики. Учебное заведение возводится по программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Строительство новой школы в микрорайоне 10а с каждым днём набирает обороты. Сейчас готовность объекта составляет больше 20%. Идут в строгом соответствии с утверждённой дорожной картой.

«Сейчас мы производим работы по возведению железобетонных конструкций, перекрытий подвала и вертикальных конструкций – стен, колонн первого этажа. Также ведется монтаж опалубки перекрытия и монтаж арматуры стен перекрытия. Будем стремиться всё сделать качественно и быстро», — рассказал начальник участка Владимир Колобков.

Четырёхэтажное здание построят в форме прямоугольника с небольшим внутренним садом. Общая площадь нового учреждения образования – 19 тысяч квадратных метров. Кроме учебных классов, оборудуют спортивный и актовый залы. В школе будет собственная столовая с пищеблоком, а также медицинский кабинет.

«Школа долгожданная. Это современный объект, самый большой образовательный объект в Реутове, в котором будут работать IT-направление. Со «СберБанком» прорабатывается сейчас эта возможность. Жители ждут, когда в шаговой доступности можно будет детей отводить в школу. и без переходов через дорогу», — отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Внутренний дизайн помещений новой школы тоже определен. Акцент – на свет. В интерьере будут преобладать пастельные оттенки. Динамичность придадут витражные элементы в оформлении лестничных пролётов. Остекление, к слову, начнут устанавливать уже в конце весны.

«В апреле-мае мы приступаем к установке окон. К внутренним инженерным сетям приступаем в апреле – это в подвале лежаки. В марте планируем приступить к устройству ИТП (индивидуального теплового пункта – Прим. ред.). К отделочным работам приступим в летний период. Всё в графике, рисков абсолютно никаких нет», — сообщил представитель застройщика.

Ввод в эксплуатацию нового здания планируется в декабре 2024 года. Первые занятия пройдут в январе 2025 года.

Текст, фото и видео – Ксения Казакова