Звания Героев России присвоили космонавтам Петелину и Федяеву

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Президент России Владимир Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что звание было присуждено за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полёта на МКС. Его получили инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов Юрия Гагарина» Дмитрий Петелин и космонавт-испытатель отряда космонавтов того же учреждения Антон Федяев.
Также космонавтов Олега Новицкого и Сергея Прокопьева наградили орденом Гагарина. Этой же награды удостоилась белорусская космонавтка Марина Василевская.
Они получили эти ордена за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное во время длительного космического полёта на МКС.
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Также космонавтов Олега Новицкого и Сергея Прокопьева наградили орденом Гагарина. Этой же награды удостоилась белорусская космонавтка Марина Василевская.
Они получили эти ордена за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное во время длительного космического полёта на МКС.
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Анастасия Чинкова