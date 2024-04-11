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Российские войска нанесли массированный удар по Харькову

Подпольщик Лебедев: РФ нанесла массированный удар по объектам в Харькове
11 апреля 2024, 08:42
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Среди ключевых целей ВС РФ — ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева». Как отметил Лебедев, агентура насчитала 16 «прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве. Удары наносились ракетами.

Он процитировал несколько сообщений от агентуры: «Скорее всего, по энергосистеме. На «Турбоатоме» дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод Малышева, завод Железобетонных конструкций».



В воскресенье Лебедев сообщил, что российские военные атаковали систему противовоздушной обороны (ПВО), поставленную Украине из-за рубежа, в районе аэропорта в Харькове. Атака была направлена на новую зенитную систему ПВО.

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#россия
#всу
#харьков
#спецоперация
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Отказавшегося подарить военкомату пикапы футболиста забрали в ВСУ
11 апреля 2024, 09:22

Фото: IStock/Dziurek

Бывший полузащитник украинского футбольного клуба «Ингулец» Николай Стеценко, который отказался подарить военкомату пикапы, попал в ВСУ, передает «Украинский футбол».
Как рассказал Стеценко, представители «Реал Фармы» хотели ему помочь и убедить военкомат, что он принесёт больше пользы, играя в футбол, нежели на фронте.

«Но военком Малиновского военкомата Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие», — сказал Стеценко.

По словам футболиста, ему нужно было купить и передать четыре пикапа для военкомата. Сумма оказалась для него неподъемной. При этом действующий контракт с «Реал Фармой» не помог Стеценко избежать армии.

Минспорта Украины включило в список освобожденных от мобилизации футболистов киевского «Динамо», «Шахтера», «Кривбасса», «Оболони» и «Днепра-1» в конце марта.

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#футбол
#всу
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В России разрабатывают новую тактику защиты Белгорода
11 апреля 2024, 09:02

Фото: IStock/macky_ch

Новую тактику защиты Белгорода разрабатывают в РФ, пишет Ura.ru со ссылкой ну военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алёхина.
По его словам, над тактикой работают в Министерстве обороны России и Генштабе. Она включает в себя применение радиолокационных станций (РЛС) аэростатного типа.

По его словам, ВС РФ сбивают дроны, но нужно определить именно точки вылета с территории противника, чтобы надежно прикрыть госграницу в Курске, Брянске и Белгороде. Поэтому ставится вопрос увеличения плотности обороны, использования РЛС аэростатного типа.

Он подчеркнул, что аэростаты могут располагаться в 100-150 километрах от линии соприкосновения, и они являются практически неуязвимыми для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника. Кроме этого, они способны точечно определять места взлетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#россия
#спецоперация
#белгородская область
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Минобороны: система ПВО уничтожила 12 украинских дронов этой ночью
11 апреля 2024, 08:26

Фото: iStock/aapsky

Система ПВО ликвидировала 12 украинских дронов этой ночью, пишет Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Курской области сбито три дрона, Тамбовской — три, Белгородской — два, Брянской — один, Липецкой — один, Республики Мордовия — два.

В понедельник в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» во время атаки на ВСУ использовали тактику «огневой карусели».

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#минобороны рф
#россия
#всу
#бпла
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Российские артиллеристы отомстили за гибель офицера пресс-центра Половодова
11 апреля 2024, 08:26

Фото: istockphoto/NiseriN

Российские артиллеристы из группировки «Восток» начали мстить противнику за гибель офицера пресс-центра министерства обороны РФ Евгения Половодова. На видео, опубликованном в телеграм-канале ГТРК «Луганск» видно, как бойцы экипажа самоходной установки заряжают орудие снарядом, на котором написано «За Евгения Половодова».
Уточняется, что позиции САУ, откуда велась стрельба по подразделениям ВСУ, расположены на Кременном направлении в районе города Часов Яр. Именно оттуда была обстреляна съёмочная группа журналистов «Вести Луганск», вместе с которыми ехал Половодов. Вместе с ним под обстрел попали репортёры Денис Шум и Артём Юндас.

Накануне, 10 апреля, в районе Кременной ВСУ обстреляли группу журналистов, которую сопровождал офицер пресс-центра Минобороны. После артиллерийского удара украинцы пытались добить корреспондентов с помощью дрона. Половодов погиб, два корреспондента «Вести Луганск» получили ранения. 33-летний Евгений Половодов с первых дней спецоперации организовывал работу военных корреспондентов в составе Западной группировки войск. У него остались жена и маленький сын.

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#журналист
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Харьковское метро остановили после взрывов
Мэр Терехов: В Харькове после взрывов остановлена работа метро
11 апреля 2024, 06:41

Фото: iStock/spacedrone808

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что работа харьковского метрополитена остановлена.
«Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выбирайте свои маршруты, исходя из этого», — поведал мэр.

Он также предупредил об отключении электроэнергии.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В начале апреля мэр Терехов объявил, что почти вся энергетическая инфраструктура города разрушена. «Ситуация в энергетическом секторе очень серьезная», – сказал он. По его мэра, эвакуация горожан пока не предвидится.

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#харьков
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#украина
#взрыв
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В Киевской области прогремели взрывы
Киевская ОВА: В Киевской области прогремели взрывы и сработали системы ПВО
11 апреля 2024, 05:36

Фото: iStock/maki_shmaki

В Киевской области прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.
«Зафиксировано движение вражеских [беспилотных летательных аппаратов] БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении.

Жителей области призвали оставаться в убежищах до окончания тревоги. Киевская ОВА также призвала жителей не размещать в своих сетях фото и видео работы системы ПВО.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 10 апреля в Одессе произошел взрыв. Сообщалось, что в Одесской области работает система противовоздушной обороны.

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#киев
#украина
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По всей Украине объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
11 апреля 2024, 05:35

Фото: iStock/Harry Wedzinga

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
Согласно информации на карте, предупреждение было объявлено 11 апреля в 4:42 по московскому времени в Волынской области. До этого объявления были сделаны в других частях региона.

Вечером 10 апреля в Одессе произошел взрыв. Сообщалось, что в Одесской области была активирована система противовоздушной обороны. Оповещения о воздушных угрозах действовали в Полтавской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

Во второй половине того же дня в Харькове произошел взрыв. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. За 30 минут до взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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#украина
#взрыв
#воздушная тревога
#харьков
#одесса
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Раскрыты задачи завербованных для ВСУ членов наркокартелей
«Известия»: участники наркокартелей способны выполнять для ВСУ грязную работу
11 апреля 2024, 01:00

Фото: iStock/Olena_Z

Члены мексиканского и колумбийского наркокартелей, завербованные на Украине, выполняют специальные задания. Об этом газете «Известия» рассказал мексиканский эксперт по безопасности Давид Саусеро.
По словам эксперта, члены наркокартелей будут использоваться в грязной войне, включая пытки, шпионаж, диверсии и массовые убийства. Это действия, на которые сами ВСУ, скорее всего, не пойдут. Члены колумбийских и мексиканских наркокартелей хладнокровны, бесчеловечны и готовы совершить любое преступление, поделился Саусеро.

Профессор международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец сказал, что южноамериканцы в меньшинстве и не могут изменить ход боевых действий.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщала, что члены картеля вербуются в тюрьмах США для работы на Украине. Она отметила, что процесс вербовки, согласованный с наркокартелями, был таков, что «ни одна банда не решилась бы сотрудничать с американскими властями без их согласия». По данным СВР, в процессе вербовки участвуют ФБР и Управление по борьбе с наркотиками.

ФБР отказалось комментировать эту информацию.

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#наемники
#эксперты
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На Украине заявили о взрывах в Одессе
11 апреля 2024, 00:40

Фото: iStock/RamonCast

На Украине, в районе Одессы, прозвучали взрывы, передает издание «Страна.ua».
Подробности не сообщаются.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях действует режим предупреждения о воздушной угрозе.

Ранее, 10 апреля, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил о повреждениях транспортной инфраструктуры в южной части Одесской области.

«В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом», — поведал Кипер.

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#ракетный удар
#украина
#киев
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