Российские войска нанесли массированный удар по Харькову

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ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Среди ключевых целей ВС РФ — ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева». Как отметил Лебедев, агентура насчитала 16 «прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве. Удары наносились ракетами.
Он процитировал несколько сообщений от агентуры: «Скорее всего, по энергосистеме. На «Турбоатоме» дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод Малышева, завод Железобетонных конструкций».
В воскресенье Лебедев сообщил, что российские военные атаковали систему противовоздушной обороны (ПВО), поставленную Украине из-за рубежа, в районе аэропорта в Харькове. Атака была направлена на новую зенитную систему ПВО.
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Он процитировал несколько сообщений от агентуры: «Скорее всего, по энергосистеме. На «Турбоатоме» дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод Малышева, завод Железобетонных конструкций».
В воскресенье Лебедев сообщил, что российские военные атаковали систему противовоздушной обороны (ПВО), поставленную Украине из-за рубежа, в районе аэропорта в Харькове. Атака была направлена на новую зенитную систему ПВО.
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Алёна Самарева