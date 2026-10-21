11 подмосковных роботостроителей представили разработки на выставке в Красногорске
Подмосковные малые технологические компании и производители роботов участвуют в выставке роботов, технологий ИТ и беспилотных технологий. Она стартовала в Красногорске на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В число экспонентов вошли 11 подмосковных МТК.
«Здесь целая плеяда промышленных роботов – от грузчиков до комплексов для инспекции труб, симулятор БПЛА, VR-разработки, роботизированный склад в миниатюре и многое другое. Такая выставка проводится у нас в регионе впервые. Надеемся, что она станет площадкой, где будут регулярно встречаться компании, выпускающие роботов, и предприятия, которые становятся потребителями таких решений», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина ЗиновьеваПосетители познакомились с роботом, раздающим шоколадки и гуманоидным роботом, робототехническими комплексами, работающими на складах и заводах. Они также узнали о работе многофункциональных радиоуправляемых платформ, попробовали себя в роли операторов БПЛА и погрузились в виртуальную реальность.