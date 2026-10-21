В Истре задержали 16-летнюю девушку, которая сожгла две бензоколонки

21 октября 2026, 18:11

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Подмосковные полицейские установили несовершеннолетнюю подозреваемую в поджоге колонок автозаправочных станций. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.





В муниципальном округе Истра в полицию поступило сообщение о пожаре на бензоколонках автоматизированных АЗС, расположенных на улице Школьной в посёлке Пионерский и на улице Панфилова в Истре. Огонь был потушен, никто не пострадал.

«Полицейские выяснили, что причиной возгораний был поджог. В кратчайшие сроки сотрудники установили личность подозреваемой и доставили в территориальный отдел полиции 16-летнюю местную жительницу. На опросе в присутствии законных представителей девушка рассказала, что действовала по указаниям неизвестных, которые связались с ней в мессенджере и представились сотрудниками органов безопасности», – рассказали в ведомстве.