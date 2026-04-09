Аппарат подмосковного омбудсмена рассмотрел более 189 000 обращений граждан

09 апреля 2026, 21:46

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

За 25 лет работы аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области рассмотрел более 189 000 обращений граждан. Об этом омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская рассказала на заседании Мособлдумы, представляя доклад о деятельности этого государственного органа.





В начале выступления она напомнила, что в 2026 году ему исполняется четверть века.

«За этот период рассмотрено более 189 000 обращений, реализовано более 150 предложений уполномоченных. Особую благодарность хочу выразить губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву, Мособлдуме и всем присутствующим депутатам за сотрудничество и поддержку наших предложений. Каждое из них рождается в стремлении решить проблемы реальных людей», – сказала Фаевская.