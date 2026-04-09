Аппарат подмосковного омбудсмена рассмотрел более 189 000 обращений граждан
За 25 лет работы аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области рассмотрел более 189 000 обращений граждан. Об этом омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская рассказала на заседании Мособлдумы, представляя доклад о деятельности этого государственного органа.
В начале выступления она напомнила, что в 2026 году ему исполняется четверть века.
«За этот период рассмотрено более 189 000 обращений, реализовано более 150 предложений уполномоченных. Особую благодарность хочу выразить губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву, Мособлдуме и всем присутствующим депутатам за сотрудничество и поддержку наших предложений. Каждое из них рождается в стремлении решить проблемы реальных людей», – сказала Фаевская.В прошлом году от жителей поступило 2650 обращений, 77 из которых – коллективные. От военнослужащих и в их интересах принято 620 обращений. Главными остаются вопросы о судьбе военных, пропавших без вести, о содействии в вызволении из плена и обмене. В прошлом году состоялось девять обменов военнопленными. На родину вернулся 1851 человек, 71 из них – жители Московской области.
Омбудсмен отметила сложность решения вопросов расселения аварийного жилья. В таких домах проживает около 43 000 человек, в прошлом году переселили 11 000. По словам Фаевской, решить проблему могло бы законодательное закрепление чётких сроков отселения граждан из непригодного для проживания жилья.
Остаётся актуальным и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Электронные сертификаты, которые получают граждане с ограниченными возможностями, часто нельзя использовать сразу из-за нехватки у них денег.
В 2025 году число обращений на тему экологии увеличилось на 49% по сравнению с 2024-м. Чаще всего жителей беспокоит деятельность комплексов по переработке отходов.
Омбудсмен также отметила актуальность вопросов об отказах в возбуждении уголовных дел при сообщении о преступлении. В прошлом году областная прокуратура вынесла почти 80 000 постановлений об отмене таких отказов.