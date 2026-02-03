Подмосковный омбудсмен Фаевская рассказала об устранении нарушений в женском СИЗО

03 февраля 2026, 20:39

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Руководство СИЗО-10 в Можайском муниципальном округе устранило нарушения условий содержания заключённых под стражу женщин. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.





Нарушения подмосковный омбудсмен выявили при посещении СИЗО в декабре прошедшего года.



«На потолках камер были протечки, отслоившаяся штукатурка, на стенах и потолках – сырость и плесень. По результатам проверки составили акт с рекомендациями об устранении нарушений до 18 января 2026 года. В новом году мои сотрудники вместе с членами Общественной наблюдательной комиссии Московской области вновь посетили СИЗО-10. Они убедились, что все нарушения были в срок устранены», – отметила Фаевская.