Подмосковный омбудсмен Фаевская рассказала об устранении нарушений в женском СИЗО
Руководство СИЗО-10 в Можайском муниципальном округе устранило нарушения условий содержания заключённых под стражу женщин. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.
Нарушения подмосковный омбудсмен выявили при посещении СИЗО в декабре прошедшего года.
«На потолках камер были протечки, отслоившаяся штукатурка, на стенах и потолках – сырость и плесень. По результатам проверки составили акт с рекомендациями об устранении нарушений до 18 января 2026 года. В новом году мои сотрудники вместе с членами Общественной наблюдательной комиссии Московской области вновь посетили СИЗО-10. Они убедились, что все нарушения были в срок устранены», – отметила Фаевская.
Как рассказали в пресс-службе, те, чьи права нарушены, может записаться на личный приём к уполномоченному, направить жалобу или обращение.
Попасть на приём к Фаевской можно через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.