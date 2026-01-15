Бойцов СВО в Подмосковье готовят к работе в органах власти

15 января 2026, 15:45

В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья» — региональное продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили в стране по инициативе Президента Владимира Путина. Программа помогает участникам специальной военной операции пройти адаптацию к гражданской жизни и получить новые профессиональные навыки.





Главная цель проекта — подготовить высококвалифицированные кадры из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в госкомпаниях. Участники проходят обучение, стажировки и получают практический опыт, который помогает им уверенно чувствовать себя в повседневной жизни и строить карьеру.



Программа делает акцент не только на знания, но и на социализацию. Участники учатся работать с документами, разбираться в сложных вопросах, выступать публично и общаться с людьми. Всё это помогает быстрее включиться в общественную и профессиональную жизнь региона.



Один из участников программы — ветеран СВО, сержант запаса Александр Александров — отмечает, что проект реально помогает вернуться к активной жизни.

«Кто-то проходит стажировку, кто-то уже трудоустроился, и в любом случае это постоянное взаимодействие с людьми. Это публичные выступления, это умение доносить свою позицию. Человек раскрывается, появляются новые грани, которые раньше могли быть скрыты», — рассказал военнослужащий.

«Нам все это подробно разъяснили, дали доступную информацию, и теперь мы можем передавать это дальше», — поделился участник программы.