Социальная поддержка и выплаты: как в Подмосковье поддерживают контрактников и их семьи?
Военнослужащие, проходящие службу по контракту, могут претендовать на широкий спектр материальных и социальных преференций, которые предоставляют власти Московской области. Также в регионе действуют отдельные инициативы, направленные на оказание помощи членам их семей.
В общей сложности для бойцов и их родных предусмотрено 75 различных мер поддержки, 32 из которых реализуются на областном уровне. В их числе – бесплатные услуги социального обслуживания для ветеранов и возможность прохождения восстановления в трёх крупнейших реабилитационных центрах Подмосковья. Полный список доступных льгот представлен на официальном сайте уполномоченного по правам человека в регионе. Кроме того, для удобства создан специализированный навигационный сервис на областном портале госуслуг.
Жители Московской области, подписавшие контракт, получают федеральные компенсационные выплаты, единовременную финансовую помощь от региона и комплексную соцподдержку. Иностранные граждане, зачисленные в состав ВС РФ, имеют право на упрощённую и ускоренную процедуру получения гражданства России.
Дополнительные гарантии предоставляются и членам семьи военнослужащих. Им помогают с трудоустройством в случае возможного сокращения на работе, а дети получают преимущества при поступлении в ведущие российские вузы, их обеспечивают бесплатным питанием в школах и зачисляют в детсады в приоритетном порядке.
Размер ежемесячной выплаты зависит от должности и воинского звания. Для рядового состава выплаты начинаются от 204 тысяч рублей, для сержантов – от 232 тысяч, а для замкомандиров взвода – от 242 тысяч. Вдобавок к базовому окладу предусмотрены дополнительные премии за выполнение боевых задач и уничтожение вражеской техники.
Подробные сведения о доступных мерах поддержки можно получить на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии: +7 495 990 77 77.
