Социальная поддержка и выплаты: как в Подмосковье поддерживают контрактников и их семьи?

12 января 2026, 12:49

Подмосковье оказывает широкий спектр мер поддержки контрактников и их семьей

оригинал Фото: iStock/arkadiuszkomski

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, могут претендовать на широкий спектр материальных и социальных преференций, которые предоставляют власти Московской области. Также в регионе действуют отдельные инициативы, направленные на оказание помощи членам их семей.