Более 100 человек собрались в ступинском сквере им. Полякова на акцию «Свеча памяти»
В сквере им. Героя Советского Союза Владимира Полякова в городе Ступино прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Она была приурочена ко Дню памяти и скорби, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ранним утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На защиту Родины встали все. Многие не вернулись с фронта. В их числе – больше 12 тыс. ступинцев.
«В мероприятии участвовали свыше 100 человек – представители окружной администрации, депутатского корпуса. члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, волонтёры, молодогвардейцы, участники военно-патриотических объединений, активисты, школьники и студенты. Сотни свечей, зажглись в сквере в виде надписи «Огненной картины войны» «Ступино помнит». На подготовку ушло порядка двух часов», – рассказали в администрации.Как напомнили в пресс-службе, в сентябре 2021 года указом президента Ступину было присвоено почётное звание «Города трудовой доблести».