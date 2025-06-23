Более 100 человек собрались в ступинском сквере им. Полякова на акцию «Свеча памяти»

23 июня 2025, 18:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В сквере им. Героя Советского Союза Владимира Полякова в городе Ступино прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Она была приурочена ко Дню памяти и скорби, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Ранним утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На защиту Родины встали все. Многие не вернулись с фронта. В их числе – больше 12 тыс. ступинцев.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



«В мероприятии участвовали свыше 100 человек – представители окружной администрации, депутатского корпуса. члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, волонтёры, молодогвардейцы, участники военно-патриотических объединений, активисты, школьники и студенты. Сотни свечей, зажглись в сквере в виде надписи «Огненной картины войны» «Ступино помнит». На подготовку ушло порядка двух часов», – рассказали в администрации.