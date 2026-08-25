Дмитрий Медведев отметил вклад женщин в достижения на фронте и в тылу

25 августа 2026, 14:11

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В «Женское движение Единой России» вовлечены более миллиона человек, они вносят значительный вклад в развитие нашего общества и защиту его ценностей. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с активом партийного проекта, сообщает пресс-служба ЕР.





Медведев отметил, что женщины активно помогают участникам специальной военной операции и их близким, а также жителям приграничных и новых территорий России.





«Очень многое из того, что делается как бы на стыке военных и гражданских дел, делается на производстве, где женщины трудятся», — добавил председатель партии.

«Миллионы женщин по всей стране и в Московской области держат сегодня на своих плечах и помощь фронту, и заботу о семьях, и воспитание детей. Мы видим эту сплоченность каждый день. И очень важно, что именно для поддержки женщин сегодня разрабатываются отдельные законы. Чтобы у каждой из нас была возможность одновременно быть заботливой мамой и женой, получать образование, работать, стремиться к большему. Женщины в нашей стране – это надежный тыл и огромная сила», — заявила Ермакова.