Дмитрий Медведев отметил вклад женщин в достижения на фронте и в тылу
В «Женское движение Единой России» вовлечены более миллиона человек, они вносят значительный вклад в развитие нашего общества и защиту его ценностей. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с активом партийного проекта, сообщает пресс-служба ЕР.
Медведев отметил, что женщины активно помогают участникам специальной военной операции и их близким, а также жителям приграничных и новых территорий России.
«Очень многое из того, что делается как бы на стыке военных и гражданских дел, делается на производстве, где женщины трудятся», — добавил председатель партии.Он также добавил, что «Единая Россия» разработала ряд законопроектов в поддержку женщин, а также Национальную стратегию действий в интересах женщин.
Участие во встрече приняли представители разных регионов России, включая Подмосковье. В частности — руководительница фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и председатель отделения «Союза женщин России» в Коломне Ася Исаева.
«Миллионы женщин по всей стране и в Московской области держат сегодня на своих плечах и помощь фронту, и заботу о семьях, и воспитание детей. Мы видим эту сплоченность каждый день. И очень важно, что именно для поддержки женщин сегодня разрабатываются отдельные законы. Чтобы у каждой из нас была возможность одновременно быть заботливой мамой и женой, получать образование, работать, стремиться к большему. Женщины в нашей стране – это надежный тыл и огромная сила», — заявила Ермакова.А Ася Исаева отметила, что женщины приняли самое активное участие в формировании Народной программы — документа, который будет определять политику «Единой России» в ближайшие пять лет.