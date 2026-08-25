Подмосковных журналистов пригласили на конкурс, посвящённый пробации

25 августа 2026, 13:45

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Принять участие во всероссийском конкурсе журналистских работ «Пробация: право на возвращение» предложила сотрудникам СМИ Московской области подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.





Конкурс проводит фонд Андрея Первозванного при поддержке уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой совместно с Союзом журналистов Москвы и газетой «Московский комсомолец».





«Конкурс посвящён памяти правозащитника Андрея Бабушкина, ставшего одним из инициаторов внедрения на государственном уровне системы социализации людей, вышедших из мест заключения», — говорится в сообщении.