Подмосковных журналистов пригласили на конкурс, посвящённый пробации
Принять участие во всероссийском конкурсе журналистских работ «Пробация: право на возвращение» предложила сотрудникам СМИ Московской области подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.
Конкурс проводит фонд Андрея Первозванного при поддержке уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой совместно с Союзом журналистов Москвы и газетой «Московский комсомолец».
«Конкурс посвящён памяти правозащитника Андрея Бабушкина, ставшего одним из инициаторов внедрения на государственном уровне системы социализации людей, вышедших из мест заключения», — говорится в сообщении.Подробную информацию о конкурсе, включая правила участия и сроки подачи заявок, можно прочесть по ссылке.