«Герои Подмосковья» — путь от службы на фронте к работе в органах власти

19 декабря 2025, 10:40

В Московской области реализуют образовательную программу «Герои Подмосковья». Проект помогает участникам специальной военной операции получить новые навыки и начать карьеру в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в государственных и коммерческих компаниях.





«Герои Подмосковья» — продолжение федеральной программы «Время Героев», которую в стране запустили по инициативе Президента России Владимира Путина. Главная цель — подготовить квалифицированные управленческие кадры из числа ветеранов СВО и помочь им найти себя в гражданской жизни.



Один из участников программы, ветеран спецоперации, старший лейтенант Александр Бронников, рассказал, какие качества бойцы могут использовать в системе госслужбы.





«Если говорить о качествах, которые ветераны СВО могут привнести в систему государственной службы или муниципалитетов, то, в первую очередь, это умение добиваться поставленных целей», — рассказал военнослущажий.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — сказал губернатор.