«Герои Подмосковья» — путь от службы на фронте к работе в органах власти
В Московской области реализуют образовательную программу «Герои Подмосковья». Проект помогает участникам специальной военной операции получить новые навыки и начать карьеру в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в государственных и коммерческих компаниях.
«Герои Подмосковья» — продолжение федеральной программы «Время Героев», которую в стране запустили по инициативе Президента России Владимира Путина. Главная цель — подготовить квалифицированные управленческие кадры из числа ветеранов СВО и помочь им найти себя в гражданской жизни.
Один из участников программы, ветеран спецоперации, старший лейтенант Александр Бронников, рассказал, какие качества бойцы могут использовать в системе госслужбы.
«Если говорить о качествах, которые ветераны СВО могут привнести в систему государственной службы или муниципалитетов, то, в первую очередь, это умение добиваться поставленных целей», — рассказал военнослущажий.Он подчеркнул, что это качество помогает не только в службе, но и в повседневной жизни.
Программа рассчитана на 12 месяцев и бесплатна для всех, кто успешно прошёл конкурсный отбор. Обучение включает четыре очно-заочных модуля, стажировки, в том числе в органах государственной власти и муниципальных образованиях, а еще — постоянное сопровождение опытных наставников. Участники развивают управленческие и лидерские навыки и выстраивают профессиональный путь в новой сфере.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что проект пользуется высоким спросом и даёт бойцам необходимую поддержку после возвращения с фронта.
«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — сказал губернатор.Принять участие в программе может каждый ветеран СВО, готовый развиваться и работать на благо региона. Подать заявку и узнать все подробности можно на официальном сайте.