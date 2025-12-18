Губернаторскую Премию «Мы рядом. Доброе дело» получили бойцы СВО и их семьи

18 декабря 2025, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андрей Воробьёв наградил победителей XIII губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело». В этом году её вручают тем, кто совершил героические поступки в ходе спецоперации, а также за проекты, направленные на поддержку участников СВО и их близких. В числе лауреатов – члены семей героев, общественные деятели, волонтёры и сами бойцы.





Ежегодная премия вручается в Подмосковье по инициативе губернатора с 2013 года. За это время лауреатами стали более 13 000 человек. Сумма призового фонда превысила полтора миллиарда рублей.

«Мы ежегодно подводим итоги самых важных и добрых дел, которые касаются жизни нашего Подмосковья. Мы участвуем, переживаем, делаем всё, чтобы главная задача – безопасность нашей страны – была обеспечена. В последнее время все номинанты связаны с тем, что важно для ребят на передовой, их семьям», – сказал губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Спасибо, что замечаете такие семьи, как наша. Хочу сказать, что нужно бороться до последнего, до самого конца за своего любимого! Главное, что он жив», – сказала Регина.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хочу выразить слова благодарности Андрею Юрьевичу, всем тем, кто нам помогает, находясь в тылу. Это большая работа. Низкий вам поклон», – сказал Родионов.