Губернаторскую Премию «Мы рядом. Доброе дело» получили бойцы СВО и их семьи
Андрей Воробьёв наградил победителей XIII губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело». В этом году её вручают тем, кто совершил героические поступки в ходе спецоперации, а также за проекты, направленные на поддержку участников СВО и их близких. В числе лауреатов – члены семей героев, общественные деятели, волонтёры и сами бойцы.
Ежегодная премия вручается в Подмосковье по инициативе губернатора с 2013 года. За это время лауреатами стали более 13 000 человек. Сумма призового фонда превысила полтора миллиарда рублей.
«Мы ежегодно подводим итоги самых важных и добрых дел, которые касаются жизни нашего Подмосковья. Мы участвуем, переживаем, делаем всё, чтобы главная задача – безопасность нашей страны – была обеспечена. В последнее время все номинанты связаны с тем, что важно для ребят на передовой, их семьям», – сказал губернатор.Он поприветствовал героев, собравшихся в зале, членов их семей, в том числе руководителя центра подготовки «Витязь» Сергея Лысюка, Героя России, первую женщину, получившую «Золотую Звезду», Людмилу Болилую, Александра Есипова, возглавляющего госпиталь Вишневского, и многих других.
Перед жюри премии стояла непростая задача – выбрать из более чем 14 000 заявок 100 победителей в трёх номинациях – «Герои в тылу», «Доброе дело» и «Герои на службе». Последняя посвящена участникам спецоперации.
Руслан Григорьев переехал с семьёй в Видное из луганского Лисичанска в 2017 году. В 2022-м, когда под обстрелом погиб его дядя, пошёл добровольцем на фронт. В феврале 2025-го во время атаки ВСУ получил тяжёлые травмы и скончался. На сцену за папиной наградой вышла дочь Григорьева Маша вместе с сестрой Катей и мамой Оксаной.
Среди лауреатов премии – боец из Балашихи с позывным «Арт». За время службы в мотострелковом полку он уничтожил более 12 объектов противника. Боец награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.
«Арт» ушёл на СВО добровольцем за своим отцом, который служит под позывным «Берт». Премию за сына получила его мама Юлия. Самой большой наградой для неё стала неожиданная встреча с мужем и сыном, которые приехали на церемонию из зоны СВО. О сюрпризе, подготовленном для семьи губернатором, они узнали на сцене.
Лауреат премии Денис Николин в 2022 году при выполнении боевого задания получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и впал в кому. Но благодаря вере и настойчивости супруги Регины пришёл в себя начал восстанавливаться.
«Спасибо, что замечаете такие семьи, как наша. Хочу сказать, что нужно бороться до последнего, до самого конца за своего любимого! Главное, что он жив», – сказала Регина.За следующей наградой вышла семья бойца СВО из Одинцова. Пока Дмитрий Порфирьев выполняет боевые задачи, дома его ждут жена Анастасия и трое сыновей. Чтобы поддержать папу и всех бойцов, 17-летний Тихон организовал передвижную выставку «СВОи Герои». Среди экспонатов – снаряжение российских военных, трофеи, образцы брони и дронов.
Дмитрий Нарыжный был мобилизован в 2022-м. Боец получил ранение, и супруга Алёна помогала ему восстанавливаться. В это время они разработали уникальный «Рюкзак жизни» со средствами для помощи раненым. А в июле 2024-го, в свой день рождения, Алёна узнала, что Дмитрий погиб. Она тоже приехала за наградой.
Получать губернаторскую премию за бойца СВО Никиту с позывным «Кащей» на сцену вышел его девятилетний сын Семён. Но больше всего мальчик обрадовался папе, который неожиданно приехал на церемонию. Никита служит в полку Московской области.
23-летний Андрей Родионов с позывным «Родной» из Серпухова – один из самых молодых бойцов СВО, получивших звание Героя России. Он отправился служить добровольцем. В марте 2025-го Андрей участвовал в легендарной операции «Труба» в Курской области. Тогда около 800 российских бойцов пробрались по трубе уже не действующего газопровода Уренгой – Помары – Ужгород и нанесли удар противнику с тыла.
«Хочу выразить слова благодарности Андрею Юрьевичу, всем тем, кто нам помогает, находясь в тылу. Это большая работа. Низкий вам поклон», – сказал Родионов.Премию бойцу Воробьёв вручил вместе с Людмилой Болилой из Ступина – единственной женщиной, удостоенной звания Героя России за мужество и отвагу на СВО. Во время ракетно-артиллерийской атаки медсестра закрыла своим телом бойца, приняв удар на себя. В мае этого года высшую награду Людмиле передал президент.
Награду получил и Александр Кандабаров с позывным «Доктор Ливси». Раньше он работал в Территориальном центре медицины катастроф Подмосковья и в Химкинской областной больнице. Ушел добровольцем на СВО, стал начальником медслужбы батальона. Параллельно занимался подготовкой мобилизованных, контрактников и санинструкторов боевых подразделений. Обучил свыше 600 санинструкторов, фельдшеров и рядовых бойцов.
Номинация «Герои в тылу» посвящена бойцам, которые вернулись с передовой и продолжают служить Родине – доставляют гуманитарные грузы, занимаются патриотическим воспитанием детей и молодёжи, оказывают помощь в адаптации ветеранам СВО.
А номинация «Доброе дело» направлена на поддержку социально значимых инициатив, в числе которых – волонтёрские, инклюзивные и просветительские проекты, реализуемые активистами в Московской области.