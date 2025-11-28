Готовность капремонта Академии дзюдо в Звенигороде достигла 23%

28 ноября 2025, 19:01

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Капитальный ремонт здания Академии дзюдо проводят в Звенигороде. Сейчас готовность объекта составляет 23%. Ход реконструкции проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время рабочие завершили демонтажные работы внутри здания и приступили к отделке помещений.





«Внутри рабочие сделали большую часть перегородок, продолжают готовить основания под полы с утеплением и звукоизоляцией и штукатурить стены. Систему отопления смонтировали примерно на 30%. До конца года черновой этап должен быть закрыт. На следующей неделе в здание подадут тепло, после чего начнётся монтаж инженерных сетей», — сказал Андрей Иванов.