Готовность капремонта Академии дзюдо в Звенигороде достигла 23%
Капитальный ремонт здания Академии дзюдо проводят в Звенигороде. Сейчас готовность объекта составляет 23%. Ход реконструкции проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время рабочие завершили демонтажные работы внутри здания и приступили к отделке помещений.
«Внутри рабочие сделали большую часть перегородок, продолжают готовить основания под полы с утеплением и звукоизоляцией и штукатурить стены. Систему отопления смонтировали примерно на 30%. До конца года черновой этап должен быть закрыт. На следующей неделе в здание подадут тепло, после чего начнётся монтаж инженерных сетей», — сказал Андрей Иванов.В рамках капремонта в здании также обновят фасад и кровлю, модернизируют спортивные залы, раздевалки, и хону питания. Главный зал Академии станет многофункциональным: в центре будет поле для минифутбола и гандбола, а справа и слева — зоны для художественной гимнастики и волейбола. Кроме того, к главному залу будет примыкать большая арена для единоборств.
Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2026 году.