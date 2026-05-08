Готовность капремонта детсада «Ручеёк» в Пушкине достигла 80%

08 мая 2026, 10:38

Здание пушкинского детского сада «Ручеёк», расположенное в 3-м Акуловском проезде, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены уже на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Детсад построили 64 года назад, его общая площадь составляет более тысячи квадратных метров. Ремонт проводится в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас на объекте заканчивают отделочные и фасадные работы. Началось благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.