Росгвардейцы обеспечили порядок во время литургии в храме в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы вместе с другими силовыми структурами обеспечили безопасность во время литургии в Главном храме Вооружённых сил России в подмосковном парке «Патриот». Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Богослужение было приурочено к 81-й годовщине Великой Победы.

«Перед его началом все площадки и прилегающие территории обследовали специалисты инженерно-технических групп ОМОН «Пересвет». На месте несли службу бойцы спецподразделения ОМОН «Русич». Маршруты экипажей были максимально приближены к территории парка», – рассказали в силовом ведомстве.