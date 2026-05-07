Росгвардейцы обеспечили порядок во время литургии в храме в Подмосковье
Росгвардейцы вместе с другими силовыми структурами обеспечили безопасность во время литургии в Главном храме Вооружённых сил России в подмосковном парке «Патриот». Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Богослужение было приурочено к 81-й годовщине Великой Победы.
«Перед его началом все площадки и прилегающие территории обследовали специалисты инженерно-технических групп ОМОН «Пересвет». На месте несли службу бойцы спецподразделения ОМОН «Русич». Маршруты экипажей были максимально приближены к территории парка», – рассказали в силовом ведомстве.
Там добавили, что праздничную литургию посетили более 5000 верующих. Нарушений общественного порядка допущено не было.