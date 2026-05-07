Готовность школы с детсадом на 2 450 мест в Котельниках достигла 85%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 2 100 учеников и детский сад на 350 воспитанников, строят в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках. В настоящее время объект готов уже на 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.





«Сейчас на объекте завершают фасадные работы, проводят устройство инженерных сетей и отделку помещений, монтируют лифты и укладывают напольную плитку. На прилегающей территории обустраивают проезды с тротуарами и места для размещения детских и спортивных площадок», — рассказал глава Минстройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.