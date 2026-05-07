В усадьбе Фряново пройдет «Ночь музеев» с экскурсиями и концертами
16 мая Щелковский историко-художественный музей проведет в отделе «Усадьба Фряново» программу «Вечер в усадьбе» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Программа познакомит гостей с русской дворянской культурой XIX века и историей архитектурно-паркового ансамбля, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В 16:00 посетителей пригласят на мастер-класс «Изразец», где участники узнают о традициях изразцового искусства. После этого пройдет экскурсия по выставке «Сирень приглашает в лето», посвященной весеннему обновлению природы.
Для детей организаторы подготовили интерактивную программу «Уютный фетр». Юные гости смогут создать авторский сувенир — брелок в технике мокрого валяния. Возрастное ограничение программы — 6+.
Также посетителям предложат экскурсию «Сквозь времена и судьбы», посвященную истории усадьбы Фряново и ее владельцам. Гости пройдут по залам парадной анфилады и познакомятся с атмосферой усадебной жизни XIX века. Завершит вечер концертная программа «Рок-поэзия» в исполнении актеров Щелковского театра.
Кроме того, все желающие смогут присоединиться к интерактивной экскурсии «Секреты старинного парка», где расскажут об искусстве создания садов XVIII века, работе оранжерей и истории липовых аллей. Посещение мероприятий бесплатное, однако на часть программы требуется предварительная запись.
Подробности доступны на сайте Щелковского историко-художественного музея.
Читайте также: