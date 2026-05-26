Губернатор Андрей Воробьёв пожелал успехов подмосковным выпускникам
В Московской области проходят последние звонки. Праздник в Мытищинском лицее №34 посетил губернатор региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Губернатор поздравил выпускников, пожелал им дальнейших успехов, а также поблагодарил учителей за их труд.
«Сегодня в нашей стране, в нашем Подмосковье звучит последний звонок. Это всегда очень волнительно, торжественно. Я здесь для того, чтобы в самой большой школе в Мытищах поздравить учеников с окончанием учебного года. Хочется пожелать ребятам, у которых впереди экзамены, уверенно пройти этот этап. И чтобы сбылись ваши самые смелые мечты», — сказал Андрей Воробьёв.Всего в Московской области в текущем году школу заканчивают 142 тысячи ребят — свыше 103 тысяч девятиклассников и около 39 тысяч одиннадцатиклассников.