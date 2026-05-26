Пять подмосковных тренеров получили сертификаты на соципотеку

26 мая 2026, 11:40

Церемония вручения свидетельств на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» состоялась в Доме правительства Московской области. Сертификаты получили пять тренеров, работающих в спортшколах региона. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





Документы тренерам передали замминистра жилищной политики Московской области Александр Терешков и первый замминистра физической культуры и спорта региона Алексей Перов.





«Сертификаты на соципотеку получили тренер-преподаватель по регби детско-юношеской спортивной школы Долгопрудного Вячеслав Еремин, тренер по тхэквондо муниципальной спортшколы Рузского округа Даяна Алиева, тренер по прыжкам в воду в региональной спортшколе олимпийского резерва по водным видам спорта в Рузе Артём Безденежных, тренер по дзюдо спортшколы олимпийского резерва округа Щёлково Эльвира Бибарцева и тренер по спортивной гимнастике спортшколы «Трудовые резервы» в Наро-Фоминском округе Константин Блошенко», — говорится в сообщении.