Губернатор Воробьёв заявил о важности цифровизации судебной системы Подмосковья

Вторую фуру с гуманитарной помощью, собранной представителями подмосковного бизнеса, победившими в номинации «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело», отправили из Московской области бойцам 30-го полка в Курске. Об этом написал губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.