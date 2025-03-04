Губернатор Воробьёв заявил о важности цифровизации судебной системы Подмосковья

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)
Цифровизация судебной системы поможет освободить сотрудников от рутинной работы по оформлению документов, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе расширенного совещания Мособлсуда в Красногорске во вторник, 4 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы должны всё, что касается бумаги, максимально перевести в цифру. Президент поддержал нашу инициативу, и теперь практика электронного документооборота становится заметнее. Есть типовые документы, которые до сих пор порой обрабатывают сотрудники. Мы хотим доверить эту важную, но рутинную работу, искусственному интеллекту», — отметил Андрей Воробьёв.В ходе совещания внимание было уделено и обновлению материально-технической базы подмосковных судов.
«В 2024-м и текущем году за счет области произведены капитальные ремонты, а по сути, строительство зданий трёх городских судов — Красногорского, Пушкинского и Химкинского. В 2025 году завершается постройка здания Дмитровского городского суда, реконструкция Воскресенского суда, а также запланирован капремонт Пушкинского городского суда. Рассматривается вопрос и о начале строительства зданий Люберецкого и Мытищинского судов», — сказал председатель Московского областного суда Алексей Харламов.Кроме того, на совещании подвели итоги деятельности областной судебной системы за 2024 год. В частности, федеральные и мировые судьи Подмосковья за минувший год рассмотрели более двух миллионов дел: 1 млн 339 тысяч гражданских, свыше 34 тысяч уголовных, 377 тысяч административных, а также 313 тысяч дел об административных правонарушениях.
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