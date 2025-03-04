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Губернатор Воробьёв заявил о важности цифровизации судебной системы Подмосковья

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

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Цифровизация судебной системы поможет освободить сотрудников от рутинной работы по оформлению документов, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе расширенного совещания Мособлсуда в Красногорске во вторник, 4 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы должны всё, что касается бумаги, максимально перевести в цифру. Президент поддержал нашу инициативу, и теперь практика электронного документооборота становится заметнее. Есть типовые документы, которые до сих пор порой обрабатывают сотрудники. Мы хотим доверить эту важную, но рутинную работу, искусственному интеллекту», — отметил Андрей Воробьёв.
В ходе совещания внимание было уделено и обновлению материально-технической базы подмосковных судов.

«В 2024-м и текущем году за счет области произведены капитальные ремонты, а по сути, строительство зданий трёх городских судов — Красногорского, Пушкинского и Химкинского. В 2025 году завершается постройка здания Дмитровского городского суда, реконструкция Воскресенского суда, а также запланирован капремонт Пушкинского городского суда. Рассматривается вопрос и о начале строительства зданий Люберецкого и Мытищинского судов», — сказал председатель Московского областного суда Алексей Харламов.
Кроме того, на совещании подвели итоги деятельности областной судебной системы за 2024 год. В частности, федеральные и мировые судьи Подмосковья за минувший год рассмотрели более двух миллионов дел: 1 млн 339 тысяч гражданских, свыше 34 тысяч уголовных, 377 тысяч административных, а также 313 тысяч дел об административных правонарушениях.

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#красногорск
Подмосковье приглашают к участию в проекте «Цифровой ликбез»
04 марта 2025, 15:27

Фото: istockphoto/Akarapong Chairean

В период с 3 по 30 марта подмосковные школьники смогут поучаствовать в просветительском проекте Минцифры «Цифровой ликбез». Подробности рассказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.
«Видеоролики предназначены не только для учащихся, но и для их родителей. Рекомендуем взрослым использовать эти материалы, чтобы научить детей выстраивать свои цифровые границы, защищать свою приватность и развивать критическое мышление», — пояснил он.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко добавил, что видеоматериалы помогут детям успешно развиваться в цифровой отрасли, а также получить важные цифровые навыки и компетенции.

«…Необходимые профессионалам для успешного развития отрасли в будущем», — резюмировал он.
Дополнительную информацию можно получить на сайте цифровойликбез.рф.

Ранее школьников Подмосковья приглашали на «Урок цифры».

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#новости
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В Дубне ввели дополнительные выплаты младшим воспитателям
04 марта 2025, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч рублей будут получать младшие воспитатели в детских садах Дубны, соответствующее постановление подписал глава городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На сотрудниках детских садов лежит огромная ответственность, они ежедневно заботятся о наших детях, воспитывают и обучают их, и денежное вознаграждение за этот труд должно быть соответствующее», — заявил Максим Тихомиров.
Согласно распоряжению главы округа, младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в дошкольных группах образовательных учреждений, устанавливается дополнительная ежемесячная надбавка за качество и эффективность выполняемой работы в размере 10 десяти тысяч рублей пропорционально занимаемой ставке.

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#детские сады
#воспитатели
#выплаты
#максим тихомиров
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Подмосковные ветеринары помогли раненому птенцу неясыти
04 марта 2025, 14:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Птенцу краснокнижной совы — серой неясыти — помогли специалисты Дмитровской ветеринарной станции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Когда совёнок попал к ветврачам, он с трудом передвигался и не мог взлететь. Рентген выявил перелом малой берцовой кости левой конечности. Для стабилизации состояния птенца врачи наложили на сломанную конечность шину и дали владельцам птицы рекомендации по уходу и кормлению пернатого пациента», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы, при этом в Московской области этот вид довольно широко распространён, особенно там, где сохранились усадебные парки и старые широколиственные леса.

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#дмитров
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#птица
#животные
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В Ивантеевке отремонтируют 99-летнее здание Центра культуры и искусств
04 марта 2025, 14:21

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Построенное в 1926 году трёхэтажное здание Центра культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева, расположенное на улице Дзержинского в Ивантеевке, капитально отремонтируют, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Общая площадь здания составляет около полутора тысяч квадратных метров. В ходе капремонта планируется обновить фасад, кровлю и входную группу, заменить инженерные сети, сантехнику, двери, окна, потолки и полы, провести внутреннюю отделку помещений, поставить новую мебель и благоустроить прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Все работы на объекте должны быть завершены до конца текущего года.

Отмечается, что центр был открыт 1 мая 2026 года. В настоящее время в нём занимаются 16 коллективов, в которые входят более 440 человек.

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#капитальный ремонт
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Из Подмосковья отправили второй груз помощи бойцам от победителей «Народного ВПК»
04 марта 2025, 14:07

Фото: пресс-служба правительства МО

Вторую фуру с гуманитарной помощью, собранной представителями подмосковного бизнеса, победившими в номинации «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело», отправили из Московской области бойцам 30-го полка в Курске. Об этом написал губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Победители номинации «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело» передали бойцам 370 единиц техники и обмундирования, произведенных на призовые деньги», — отметил Андрей Воробьёв.
Сбор помощи участникам специальной военной операции и жителям новых регионов России и Белгородской и Курской областей проводится в Подмосковье в рамках акции «Доброе дело». Губернатор добавил, что впереди ещё несколько спецрейсов: до конца марта технику и обмундирование получи и другие именные полки Московской области.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует объёмный комплекс мер по поддержке волонтёрам, он включает гранты и субсидии, методологическую, организационную и консультативную помощь, а также информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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Победители в номинации «Народный ВПК» выделили средства на помощь подмосковным полкам
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