Трансформацию ЖКХ Подмосковья обсудили в Доме регионального правительства

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)
Трансформацию ЖКХ Московской области обсудили в Доме регионального правительства. Стратегическую сессию открыл глава региона Андрей Воробьев. Он назвал одной из ключевых задач — подбор персонала, где должны быть профессионалы.
Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость долгосрочного планирования, а также грамотного выстраивания рабочего процесса на местах.
Ранее сообщалось, по какому вопросу проходит народное голосование в Московской области.
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«Думать, что без профессионального человека у тебя на территории программа будет качественно выполнена — весьма наивно. Необходим специалист, который обладает соответствующими компетенциями и вместе с главой реализует план мероприятий. Также мы понимаем: все, что ежедневно происходит на котельных, теплосетях, ВЗУ часто зависит от компетентности руководителей ресурсоснабжающих организаций. Поэтому большое значение имеет то, кто их возглавляет», — сказал губернатор.В регионе реализуют масштабную программу по модернизации теплоснабжения. Ремонтируются 200 котельных, а также 600 километров теплосетей. Работы должны быть завершены к новому отопительному сезону.
Ранее сообщалось, по какому вопросу проходит народное голосование в Московской области.
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Никита Кротов