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Трансформацию ЖКХ Подмосковья обсудили в Доме регионального правительства

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

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Трансформацию ЖКХ Московской области обсудили в Доме регионального правительства. Стратегическую сессию открыл глава региона Андрей Воробьев. Он назвал одной из ключевых задач — подбор персонала, где должны быть профессионалы.
Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость долгосрочного планирования, а также грамотного выстраивания рабочего процесса на местах.

«Думать, что без профессионального человека у тебя на территории программа будет качественно выполнена — весьма наивно. Необходим специалист, который обладает соответствующими компетенциями и вместе с главой реализует план мероприятий. Также мы понимаем: все, что ежедневно происходит на котельных, теплосетях, ВЗУ часто зависит от компетентности руководителей ресурсоснабжающих организаций. Поэтому большое значение имеет то, кто их возглавляет», — сказал губернатор.
В регионе реализуют масштабную программу по модернизации теплоснабжения. Ремонтируются 200 котельных, а также 600 километров теплосетей. Работы должны быть завершены к новому отопительному сезону.

Ранее сообщалось, по какому вопросу проходит народное голосование в Московской области.

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#мир
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#правительство
Школьников Подмосковья приглашают на «Урок цифры»
03 марта 2025, 18:20

Фото: istockphoto/pingingz

В проекте «Урок цифры» смогут поучаствовать подмосковные школьники. Как уточнили в Минцифры, он будет проходить с 10 марта по 6 апреля.
Урок направлен на развитие у учащихся компетенций цифровой экономики. Кроме того, проект поспособствует ранней профориентации в сфере IT.

Вебинар для педагогов состоится уже 5 марта на сайте проекта Урокцифры.рф. Начало в 10:00.

«Учащиеся сформируют представление об основных алгоритмических структурах, особенностях технологий современного программирования и их использования в современных профессиях, о практических приёмах, навыках и умениях решать жизненные задачи средствами программирования», — добавили в министерстве.
Ранее Подмосковье пригласили к участию во Всероссийской неделе детской книги.

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Подмосковные росгвардейцы спасли провалившегося под лёд рыбака
03 марта 2025, 18:19

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны спасли рыбака, который случайно упал в прорубь. Информацию об этом пресс-служба подмосковного главка Росгвардии разместила на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«В ходе происшествия пострадал житель Пресненского района Москвы. Он занимался подлёдной рыбалкой и по неосторожности упал в прорубь. По счастью, при нём оказался мобильный телефон. Мужчина не растерялся и позвонил в единую службу спасения. Диспетчер передал в ближайший отдел вневедомственной охраны, и росгвардейцы незамедлительно прибыли на место», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии вытащили едва державшегося на поверхности мужчину из ледяной воды и передали подоспевшим медикам. Пострадавшего доставили в больницу с сильным обморожением. Но сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

Главное управление Росгвардии Московской области ведёт страницу в соцсети «ВКонтакте», а также Telegram-канал. С помощью этих площадок ведомство информирует жителей региона о различных происшествиях и деятельности сотрудников.

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#росгвардия
#спасение
#рыбалка
#воскресенск
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Более 4,5 тысяч кафе и ресторанов Московской области включили постные блюда в своё меню
03 марта 2025, 17:52

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 3 марта у православных христиан начинается Великий пост — период подготовки к Пасхе, который в этом году продлится до 19 апреля. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что более 4,5 тысячи заведений общественного питания в регионе предлагают специальное постное меню, подходящее также для вегетарианцев. Всего в Подмосковье действует свыше 8,2 тысячи ресторанов и кафе.
Например, в Клину, в ресторане «Маленький Токио» посетители могут попробовать вегетарианские роллы и баклажаны по-пекински. В солнечногорском ресторане «Mamma Italia» представлены такие блюда, как салат коул-слоу, постный суп минестроне, жареный картофель с грибами, кесадилья с овощами, ризотто с тыквой и гречневая соба с овощами.

В Наро-Фоминске ресторан «Виноград» предлагает гостям салат с картофелем и вялеными томатами, грибной крем-суп и овощи на гриле. В Пушкино ресторан «Дастархан» готовит разнообразные постные и вегетарианские блюда, включая салат от шефа, айчи-чук, постные пироги, манты, кутабы, картофельные драники, уйгурский лагман и плов «Байский» с сухофруктами и нутом.

Ранее в министерстве сообщали, что за прошлый год в регионе открылось свыше 900 новых заведений общественного питания. Наибольшее количество новых ресторанов и кафе появилось в Красногорске, Ленинском, Котельниках, Серпухове, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах. В общей сложности в сфере общепита Подмосковья занято более 60,5 тысячи человек, а в 2024 году было создано порядка 5 тысяч новых рабочих мест.

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В Кашире состоится бесплатный концерт в честь Международного женского дня
03 марта 2025, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Концерт, приуроченный к Международному женскому дню, состоится в Доме культуры городского округа Кашира в четверг, 6 марта, для зрителей выступит ансамбль солистов «Рэйн дропс», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Творческий коллектив подарит зрителям концерт, подготовленный специально к Международному дню. Со сцены прозвучат слова благодарности, а также поздравления и пожелания», — говорится в сообщении.
Концерт начнётся в 13:00. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6 .

Дом Культуры (Центр культурных инициатив городского округа Кашира) расположен по адресу: город Кашира, улица Клубная, дом №3.

Ранее сообщалось, что в Каширском краеведческом музее состоялся театрализованный квест «По следам Масленицы».

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#культура
#концерт
#8 марта
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Стали известны даты матчей регионального этапа Единой школьной лиги Подмосковья
03 марта 2025, 17:37

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В апреле 2025 года в Московской области состоятся ключевые соревнования, которые определят финалистов регионального этапа Единой школьной лиги. Турниры пройдут с 7 по 13 апреля в девяти городских округах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В конференции «Восток» примут участие команды из Балашихи, Орехово-Зуева, Коломны, Ступина, Щёлкова, Домодедова и Королёва. 7 апреля в Балашихе пройдут волейбольные матчи среди девочек, а 10 апреля — среди мальчиков.

Мини-футбольные встречи состоятся 8 апреля в Щёлкове, шахматный турнир запланирован на 9 апреля в Королёве, а баскетбольные команды выйдут на площадку 13 апреля в Коломне.

В конференции «Запад» выступят сборные Дубны, Подольска, Наро-Фоминска, Одинцова, Истры и Дмитрова. В Истре 7 апреля пройдут соревнования по футзалу, 8 апреля в Одинцове сыграют волейболистки, а 9 апреля в Дубне — юноши-волейболисты. Дмитров примет шахматный турнир 10 апреля, а в Подольске 12 апреля состоятся баскетбольные матчи.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

По итогам этих встреч будут определены четыре округа, которые представят свои команды в финале Лиги. Победители и призёры сезона 2024/2025 станут известны в конце апреля.

На муниципальном этапе соревнований участие приняли более 10 тысяч школьников. В целом в Единой школьной лиге задействованы ученики 201 образовательного учреждения из 13 муниципалитетов.

В рамках сезона 2024/2025 запланировано более 5 тысяч турниров по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Отборочные соревнования стартовали в ноябре 2024 года, а их победители будут объявлены в апреле 2025-го.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Амбассадорами Единой школьной лиги Подмосковья стали известные спортсмены: Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Они проводят мастер-классы, анализируют выступления команд и делятся своим опытом с юными спортсменами.

Кроме того, в рамках лиги активно работают школьные пресс-службы, где дети могут попробовать себя в журналистике. Создаются фан-клубы и тематические сообщества для поддержки команд, а сами учащиеся ведут фото- и видеосъёмку соревнований.

Проект реализуется в соответствии с Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для вовлечения школьников в занятия спортом.

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