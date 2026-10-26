Ирина Фаевская участвует в семинаре уполномоченных по правам человека
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская принимает участие в семинаре на базе мастерской управления «Сенеж». Он проходит в преддверии Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, сообщили в пресс-службе Фаевской.
Тема трёхдневного семинара – «Институт уполномоченных по правам человека 2026-2031: вызовы и приоритеты развития». Мероприятие проводят в городском округе Солнечногорск.
«Такие встречи укрепляют взаимодействие между федеральными и региональными уполномоченными. Для нас это возможность обменяться опытом и узнать о лучших практиках коллег», – отметила Ирина Фаевская.Работу семинара открыла уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она назвала главным ориентиром в правозащитной деятельности реальные запросы общества.
С лекцией «10 принципов лидерства» выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.