Ирина Фаевская участвует в семинаре уполномоченных по правам человека

26 октября 2026, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская принимает участие в семинаре на базе мастерской управления «Сенеж». Он проходит в преддверии Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, сообщили в пресс-службе Фаевской.





Тема трёхдневного семинара – «Институт уполномоченных по правам человека 2026-2031: вызовы и приоритеты развития». Мероприятие проводят в городском округе Солнечногорск.

«Такие встречи укрепляют взаимодействие между федеральными и региональными уполномоченными. Для нас это возможность обменяться опытом и узнать о лучших практиках коллег», – отметила Ирина Фаевская.