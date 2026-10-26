Подмосковные пилоты взяли четыре медали чемпионата России по гонкам дронов
Участники из Московской области завоевали четыре медали на чемпионате России по гонкам дронов, который прошёл на стадионе «Фишт» в Сириусе. В их активе – три золотые и бронзовая награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золото в командном зачёте среди мужчин в классах 200 и 330 завоевали Платон Черемных и Александр Холкин. Также Черемных стал чемпионом в личном зачёте в классе 330.
В командном зачёте в классе 330 у женщин Мария Куринова и Дина Ипина стали бронзовыми призёрами. Все спортсмены представляют Королёв.
Чемпионат России по гонкам дронов стал финалом сезона. До этого проходили отборочные турниры в регионах и восемь чемпионатов федеральных округов, в которых участвовали более 180 спортсменов из 30 субъектов Федерации.
Финальные соревнования состоялись в дисциплинах «класс 75», «класс 200» и «класс 330».
Ранее Черемных и Журавлёв выступили на первенстве России по гонкам дронов в Москве, где завоевали шесть медалей.
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