Подмосковные пилоты взяли четыре медали чемпионата России по гонкам дронов

26 октября 2026, 18:23

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Участники из Московской области завоевали четыре медали на чемпионате России по гонкам дронов, который прошёл на стадионе «Фишт» в Сириусе. В их активе – три золотые и бронзовая награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.