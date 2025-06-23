Москвич застрелил собутыльника на пьянке в Подмосковье
Подмосковные полицейские задержали жителя Москвы 1968 года рождения по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, что мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым 1974 года рождения. Застолье происходило в одном из домов в деревне Алексино Рузского муниципального округа. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, и москвич несколько раз выстрелили в своего оппонента из пистолета», — говорится в сообщении.Раны оказались смертельными, жертва скончалась на месте. Нападавшего нашли и арестовали. У него также изъяли незарегистрированный пистолет.
Ранее сообщалось, что сотрудники Егорьевского отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражу банковской карты.