Росгвардейцы задержали в Подмосковье похитителя банковской карты
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Егорьевского отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершённое преступление. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Стражи порядка во время патрулирования обратили внимание на гражданина, который по приметам был похож на разыскиваемого. Росгвардейцы доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – отметили в силовом ведомстве.В ходе проверки было установлено, что 40-летний местный житель подозревается в краже банковской карты и хищении с неё 40 тыс. рублей.