Мособлдума расширила требования к многодетным семьям для получения земли
В Подмосковье уточнили условия постановки на учёт многодетных семей для получения земельных участков. Соответствующий закон в ходе 116-го заседания приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Теперь, чтобы встать на учёт, родители должны иметь гражданство России не менее 10 лет. Помимо этого, российское гражданство должно быть у детей. Среди других требований к многодетной семье – родители должны иметь место жительства на территории Московской области не менее 10 лет непрерывно», – рассказали в пресс-службе.Там напомнили, что многодетные семьи могут получить выплату в размере 400 тыс. рублей вместо земельного участка. Для этого необходимо подать электронное заявление. Сделать это можно по ссылке.