Мособлдума хочет ввести штрафы за нелегальное такси в подмосковных аэропортах
Мособлдума на заседании 30 июля рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов за предложение услуг такси в неустановленных местах на территории аэропортов Московской области. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комитета регионального парламента по транспорту и IT Максим Коркин.
По его словам, в соответствии с ранее принятым постановлением правительства региона, предлагать и оформлять услуги легкового такси разрешается только через официальные стойки в аэропортах, соответствующие требованиям законодательства. Такое решение направлено на борьбу с нелегальными перевозчиками и навязчивыми «зазывалами», а также на повышение уровня безопасности и комфорта для пассажиров.
Проект закона предусматривает административную ответственность: для граждан — штраф в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20 тыс. рублей, для юридических лиц — 50 тыс. рублей.
«Использование услуг нелегального такси небезопасно: неизвестно кто за рулем, исправна ли машина, есть ли у водителя необходимые документы. К тому же такие водители, как правило, предлагают сильно завышенные цены. Законопроект направлен на пресечение нелегальных перевозок, у пассажиров есть возможность заказать такси через официальные стойки в аэропортах или проверенные приложения», — отметил Коркин.Контроль за соблюдением требований и привлечение нарушителей к ответственности будут осуществлять уполномоченные сотрудники областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.