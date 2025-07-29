Мособлдума хочет ввести штрафы за нелегальное такси в подмосковных аэропортах

29 июля 2025, 14:39

Фото: istockphoto / Karl-Hendrik Tittel

Мособлдума на заседании 30 июля рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов за предложение услуг такси в неустановленных местах на территории аэропортов Московской области. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комитета регионального парламента по транспорту и IT Максим Коркин.





По его словам, в соответствии с ранее принятым постановлением правительства региона, предлагать и оформлять услуги легкового такси разрешается только через официальные стойки в аэропортах, соответствующие требованиям законодательства. Такое решение направлено на борьбу с нелегальными перевозчиками и навязчивыми «зазывалами», а также на повышение уровня безопасности и комфорта для пассажиров.



Проект закона предусматривает административную ответственность: для граждан — штраф в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20 тыс. рублей, для юридических лиц — 50 тыс. рублей.

