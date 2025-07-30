Мособлдума ввела штрафы за незаконное предложение такси в аэропортах Подмосковья

30 июля 2025, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

За нелегальное предложение услуг такси в подмосковных аэропортах будут штрафовать. Соответствующий закон на 116-м заседании приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Ранее правительство Московской области запретило предлагать услуги легкового такси в неположенных местах в аэропортах региона. Предлагать и оформлять услуги можно только за стойками заказа, отвечающим всем требованиям.

«Решение о штрафах было принято для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми зазывалами, а заказ такси был безопасным и удобным – только через официальные точки. Дело в том, что таксисты-частники в основном не проходят медосмотры, а автомобили – технические предрейсовые осмотры. Кроме того, зачастую поездки на нелегальных такси обходятся в несколько раз дороже», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.