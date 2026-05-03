Мотосезон официально открыли 3 мая в Одинцове

03 мая 2026, 14:04

Новички и опытные байкеры собрались в центре Одинцова, чтобы официально открыть мотосезон. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







Около двухсот мотоциклистов округа выстроились в колонну и проехали по улицам города. Таким образом они хотят привлечь внимание пешеходов и автомобилистов, чтобы избежать аварий и выработать уважительное отношение ко всем участникам движения.



По словам организатора мотопробега Семена Подлубного, одна из главных целей встречи — обучение новичков. Он отметил, что передать опыт тем, кто только купил мотоцикл и закончил мотошколу, но не понимает, что ждет на дороге, — это большая миссия.



Владимир Калайдин — еще новичок, для него это второй мотосезон. Он рассказал, что готовился основательно: проверил экипировку и мотоцикл, повторил правила дорожного движения и изучил автомобильный трафик.



В этом году ему доверили быть в числе отсекающих — тех, кто помогает колонне беспрепятственно проехать по городу и не дает машинам разбивать строй. Мотоциклист отметил, что пока его самое дальнее расстояние — 150 километров. Он ездит на дачу по выходным, а в будни добирается на байке на работу.



