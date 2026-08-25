На строительстве поликлинике в Балашихе завершают монолитные работы

25 августа 2026, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену, строят в составе жилого комплекса «Гранель Алексеевская роща» в округе Балашиха. В настоящее время на объекте завершают монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Соцобъект возводят за счёт застройщика в рамках договора о комплексном развитии территории.





«Сейчас на площадке завершили установку плиты покрытия четвертого этажа и занимаются устройством парапетов. Внутри здания продолжаются кладочные работы и оштукатуривание стен подвала и первого этажа. Начинается устройство систем отопления и вентиляции», — говорится в сообщении.