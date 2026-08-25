На строительстве поликлинике в Балашихе завершают монолитные работы
Поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену, строят в составе жилого комплекса «Гранель Алексеевская роща» в округе Балашиха. В настоящее время на объекте завершают монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Соцобъект возводят за счёт застройщика в рамках договора о комплексном развитии территории.
«Сейчас на площадке завершили установку плиты покрытия четвертого этажа и занимаются устройством парапетов. Внутри здания продолжаются кладочные работы и оштукатуривание стен подвала и первого этажа. Начинается устройство систем отопления и вентиляции», — говорится в сообщении.В поликлинике общей площадью более пяти с половиной тысяч квадратных метров будут вести приём терапевты и узкопрофильные специалисты: эндокринолог, хирург, уролог, невролог, оториноларинголог и другие.
Сдать объект в эксплуатацию должны в конце текущего года.