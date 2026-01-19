Нарколог рассказала школьникам из Пушкина о борьбе с вредными привычками

19 января 2026, 11:00

Психиатр-нарколог Мария Николаева провела лекцию для учеников восьмых-девятых классов образовательного комплекса №3 в Пушкине. Темой встречи стали вредные привычки и способы борьбы с ними. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Лектор рассказала, какой разрушительный эффект оказывают на тело и разум человека психотропные вещества, а также как отказаться от их употребления.





«Из-за пагубных привычек можно легко перечеркнуть свои возможности и мечты. Между тем, здоровье — это наш самый главный капитал», — сказала Мария Николаева.