Нарколог рассказала школьникам из Пушкина о борьбе с вредными привычками
Психиатр-нарколог Мария Николаева провела лекцию для учеников восьмых-девятых классов образовательного комплекса №3 в Пушкине. Темой встречи стали вредные привычки и способы борьбы с ними. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Лектор рассказала, какой разрушительный эффект оказывают на тело и разум человека психотропные вещества, а также как отказаться от их употребления.
«Из-за пагубных привычек можно легко перечеркнуть свои возможности и мечты. Между тем, здоровье — это наш самый главный капитал», — сказала Мария Николаева.Она объяснила, что первым шагам к спасению от зависимости является признание проблемы. Важно также выяснить, почему появилась эта привычка — от скуки, из-за стресса или по какой-то другой причине. Кроме того, необходимо поставить перед собой цель вернуться к здоровому образу жизни и наметить поэтапный план — дорожную карту для замены вредной привычки полезной.