Глава Пушкинского округа поздравил сотрудников СК с 15-летием образования службы

19 января 2026, 09:18

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Торжественное мероприятия, посвящённое 15-летию Следственного комитета России, состоялось в подмосковном Пушкине. Сотрудников службы поздравил глава городского округа Максим Красноцветов, он также вручил наиболее отличившимся благодарности и награды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В частности, почётные грамоты получили помощник следователя Юлия Мильдзихова, замруководителя Следственного отдела Михаил Пресняков, старший следователь Дарья Шукшина. Часами наградили старшего следователя Следственного отдела города Пушкино Надежду Звереву и следователя по ОВД городского Следственного отдела Дмитрия Наумкина. А благодарности главы округа вручили старшим следователям Кристине Ульянова и Дмитрию Сачкову, а также следователю Амалю Шматову.





«Благодарю за труд. Ваша работа — это фундамент справедливости, дело, требующее не только профессионализма, но и силы духа, личной честности и принципиальности», — сказал Максим Красноцветов.