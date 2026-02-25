25 февраля 2026, 09:00

В Московской области ветераны СВО с инвалидностью совершили прыжки с парашютом по программе социальной адаптации. Проект запустил подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» вместе с благотворительным фондом «Подари любовь миру». Прыжки провели на аэродроме Ватулино в Рузском округе. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества» Московской области.





Организаторы провели мероприятие в два этапа.15 февраля ветераны прошли инструктаж, познакомились с инструкторами и получили предпрыжковую подготовку. 21 февраля погода позволила выполнить программу. Ветераны прыгнули с высоты 2500 метров в тандеме с инструкторами.



В проекте приняли участие Роман Гомыляев из Можайска, Александр Кутюхин из Красногорска и Юрий Петрухненко из Орехово-Зуева.

«Для меня это очень важно и ценно. За 10 лет проекта «Неботерапия» мы увидели, как меняются судьбы людей. Прыжок — это не просто выход из самолёта. Это шаг за пределы страха и стереотипов, это возвращение веры в себя. Даже сам момент решения сделать этот шаг уже трансформирует человека», — отмечает Президент благотворительного фонда «Подари любовь миру» Марина Волкова.

«Один раз живем — я сразу согласился. Где я только ещё не был, так это в небе. Ощущения, когда видишь приближающуюся землю, — незабываемые. Теперь уже летом хочу повторить прыжок вместе с женой Верой. Потому что хочу разделить небо с ней», — рассказывает боец СВО из Можайского округа Роман Гомыляев.

«Важно чувствовать, что фонд думает не только о документах и выплатах, но и о нашей социализации. Такие проекты помогают выйти из замкнутого состояния, почувствовать поддержку и снова поверить в себя», — делится ветеран спецоперации из Орехово-Зуевского округа Юрий Петрухненко.