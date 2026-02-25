«Неботерапия» для бойцов СВО — в Рузе ветераны с ранениями прыгнули с парашютом
В Московской области ветераны СВО с инвалидностью совершили прыжки с парашютом по программе социальной адаптации. Проект запустил подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» вместе с благотворительным фондом «Подари любовь миру». Прыжки провели на аэродроме Ватулино в Рузском округе. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества» Московской области.
Организаторы провели мероприятие в два этапа.15 февраля ветераны прошли инструктаж, познакомились с инструкторами и получили предпрыжковую подготовку. 21 февраля погода позволила выполнить программу. Ветераны прыгнули с высоты 2500 метров в тандеме с инструкторами.
В проекте приняли участие Роман Гомыляев из Можайска, Александр Кутюхин из Красногорска и Юрий Петрухненко из Орехово-Зуева.
«Для меня это очень важно и ценно. За 10 лет проекта «Неботерапия» мы увидели, как меняются судьбы людей. Прыжок — это не просто выход из самолёта. Это шаг за пределы страха и стереотипов, это возвращение веры в себя. Даже сам момент решения сделать этот шаг уже трансформирует человека», — отмечает Президент благотворительного фонда «Подари любовь миру» Марина Волкова.Организаторы называют такой формат реабилитации «неботерапией». В программу входят не только прыжки с парашютом, но и полеты в аэротрубе два раза в месяц, дельталет, дайвинг и работа с психологами.
«Один раз живем — я сразу согласился. Где я только ещё не был, так это в небе. Ощущения, когда видишь приближающуюся землю, — незабываемые. Теперь уже летом хочу повторить прыжок вместе с женой Верой. Потому что хочу разделить небо с ней», — рассказывает боец СВО из Можайского округа Роман Гомыляев.Роман служил в инженерных войсках, получил медаль Суворова. После тяжелого ранения его демобилизовали со II группой инвалидности. Сейчас он развивает фермерское хозяйство и планирует создать эко-туристическое направление в Можайском округе.
«Важно чувствовать, что фонд думает не только о документах и выплатах, но и о нашей социализации. Такие проекты помогают выйти из замкнутого состояния, почувствовать поддержку и снова поверить в себя», — делится ветеран спецоперации из Орехово-Зуевского округа Юрий Петрухненко.Организаторы планируют проводить парашютные прыжки каждый месяц, а полеты в аэротрубе — дважды в месяц. Проект помогает ветеранам укрепить психологическую устойчивость, расширить круг общения и найти новые цели.
Фонд «Защитники Отечества» создали по указу президента России. Специалисты сопровождают ветеранов СВО и их семьи, помогают с реабилитацией, переобучением, трудоустройством и решением бытовых вопросов.