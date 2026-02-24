Боец СВО Денис Жуковский оценил возможности программы «Герои Подмосковья»

24 февраля 2026, 22:29

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Старший лейтенант, ветеран СВО Денис Жуковский рассказал, как участие в программе «Герои Подмосковья» помогает бойцам пройти адаптацию к повседневной жизни, ставить цели и разбираться в работе госструктур. Программу запустили в Московской области по поручению президента России Владимира Путина.





Ее главная задача — помочь ветеранам специальной военной операции получить новые компетенции, развить лидерские качества и построить профессиональный путь в органах власти или коммерческих структурах.

«Программа дает очень много возможностей. Изначально помогает социально адаптироваться после всех этих событий. Во-вторых, ставит перед тобой цель и помогает ее достичь. Сама по себе программа очень хорошая и важная. Она раскрывает устройство государства, работу госорганов. Ты начинаешь лучше понимать, как все устроено и почему не всегда то, что мы хотим получить от государства, происходит мгновенно. Появляется понимание глубинных процессов при реализации проектов. В целом расширяется кругозор, становится понятнее сама система и ее логика. Это действительно интересно и познавательно», — рассказал старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Денис Жуковский.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.