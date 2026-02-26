Новый ФАП открылся в Клину для жителей четырёх деревень

26 февраля 2026, 11:45

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В деревне Мисирево городского округа Клин начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.





Модульное здание площадью 200 квадратных метров возведено по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счёт бюджетных средств. ФАП рассчитан на 36 посещений в смену. В оформлении фасада использованы рельефные панели молочно-кофейного цвета с медицинским крестом — единый стиль всех подобных объектов концерна КРОСТ.



Внутри разместились кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная, прививочный кабинет для взрослых и детей, двухместная палата для дневного пребывания и комната персонала. Пункт оснащён современным оборудованием.



Здесь можно пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку, оформить больничный, получить льготный рецепт или проконсультироваться с врачом по телемедицине.



Медицинская помощь станет доступна почти 800 местным жителям деревень Мисирево, Елино, Никитское и Фроловское, а также около трём тысячам дачников в летний сезон.