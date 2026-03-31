Организаторы конкурса молодых правозащитников Подмосковья объявили о приёме заявок
В Подмосковье открыли приём заявок на ежегодный конкурс «Молодой правозащитник Московской области». Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе Ирины Фаевской.
Конкурс проводят третий год подряд. Он направлен на поддержку и развитие инициатив молодёжи в сфере правозащиты, привлечение молодых людей к активному участию в общественной жизни Подмосковья.
«Наш конкурс направлен на поддержку активной и инициативной молодёжи, занимающейся правозащитной, волонтёрской и просветительской деятельностью. Радует, что в Подмосковье есть такие активные и неравнодушные ребята. Победители прошлых лет доказали, какой важной и востребованной может быть такая деятельность. Их работа получила заслуженную оценку. С каждым годом интерес к конкурсу только растёт», – подчеркнула Фаевская.Стать участниками мероприятия могут жители Московской области в возрасте от 16 до 35 лет, реализующие проекты и инициативы в сфере защиты прав и свобод человека.
Направить заявку необходимо до 31 августа 2026 года на электронную почту: molsovetmo@yandex.ru.
Победителей наградят дипломами и ценными призами.