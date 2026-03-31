Организаторы конкурса молодых правозащитников Подмосковья объявили о приёме заявок

31 марта 2026, 15:53

оригинал Ирина Фаевская (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

В Подмосковье открыли приём заявок на ежегодный конкурс «Молодой правозащитник Московской области». Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе Ирины Фаевской.





Конкурс проводят третий год подряд. Он направлен на поддержку и развитие инициатив молодёжи в сфере правозащиты, привлечение молодых людей к активному участию в общественной жизни Подмосковья.

«Наш конкурс направлен на поддержку активной и инициативной молодёжи, занимающейся правозащитной, волонтёрской и просветительской деятельностью. Радует, что в Подмосковье есть такие активные и неравнодушные ребята. Победители прошлых лет доказали, какой важной и востребованной может быть такая деятельность. Их работа получила заслуженную оценку. С каждым годом интерес к конкурсу только растёт», – подчеркнула Фаевская.