В Подмосковье начался приём заявок на правозащитную награду
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской открыт приём документов на соискание Знака отличия «За защиту прав человека в Московской области». Инициировать выдвижение кандидатов могут руководители органов государственной власти и местного самоуправления, а также главы предприятий и организаций, действующих на территории региона, сообщает пресс-служба ведомста.
Как отметила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, ежегодно в рамках Дня прав человека в регионе чествуют граждан, активно помогающих людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«Эти люди — настоящие герои нашего времени, их энергия и доброта служат вдохновением для многих. Их пример доказывает, что даже в сложные времена всегда есть место для сострадания, взаимопомощи и искренней заботы о других», — отметила Фаевская.Претендовать на награду могут граждане, занимающиеся общественной деятельностью в сфере защиты прав и свобод человека, оказывающие безвозмездную помощь нуждающимся или ведущие просветительскую работу в правовой сфере. При этом деятельность кандидатов должна осуществляться на добровольной основе, выходить за рамки их профессиональных обязанностей и носить системный характер.
Рассмотрением представленных кандидатур займётся профильный совет при государственном органе «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат». Торжественная церемония награждения традиционно приурочена к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.
Для участия необходимо направить ходатайство и пакет документов по почте по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й километр, дом 1, корпус А, либо по электронной почте upchmo@mosreg.ru. Заявки принимаются до 1 ноября текущего года.
С положением о наградах и формами документов можно ознакомиться на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области.