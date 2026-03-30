В Подмосковье начался приём заявок на правозащитную награду

30 марта 2026, 17:57

оригинал Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в м.о)

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской открыт приём документов на соискание Знака отличия «За защиту прав человека в Московской области». Инициировать выдвижение кандидатов могут руководители органов государственной власти и местного самоуправления, а также главы предприятий и организаций, действующих на территории региона, сообщает пресс-служба ​ведомста.





Как отметила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, ежегодно в рамках Дня прав человека в регионе чествуют граждан, активно помогающих людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. ​



«Эти люди — настоящие герои нашего времени, их энергия и доброта служат вдохновением для многих. Их пример доказывает, что даже в сложные времена всегда есть место для сострадания, взаимопомощи и искренней заботы о других», — отметила Фаевская.