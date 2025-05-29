Пляжи в Дубне подготовили к летнему сезону
Пляжи в Дубне подготовили к купальному сезону, который официально стартует 1 июня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
Основные места для купания в Дубне – озеро в Парке семейного отдыха и набережная Волги. Оба готовы к старту купального сезона. Для безопасности отдыхающих водолазы исследовали дно и пришли к выводу, что всё соответствует норме
«Наша Дубна расположена в уникальном месте, окружённом водой. Задача – обустроить любимые уголки отдыха горожан. Но главное то, что здесь должно быть безопасно. Мы уже провели необходимые обследования. С начала лета на пост выходят спасатели», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
К началу купального сезона в городе на воде установят ограничительные буи.
Сотрудники парков провели анализ и оценили состояние воды и песка. На обоих пляжах они соответствуют нормам. Анализы будут проводить каждые 10-15 дней весь сезон. На пляжах будут дежурить аттестованные спасатели.
Также водолазы проверили дно на пляже лагеря Сосновый бор. Туда 28 мая отправились на отдых первые школьники.