Почти 10,5 тысяч знаков ГТО получили жители Подмосковья в 2025 году
С начала 2025 года в Московской области 10 454 жителя были удостоены знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Из них 9 146 участников получили золотые знаки, 857 — серебряные и 451 — бронзовые. Лидерами по количеству награждённых традиционно остаются городские округа Красногорск (968 знаков), Химки (772) и Щёлково (703), которые входят в тройку лучших с 2024 года.
С января по июль 2025 года на официальном портале gto.ru зарегистрировались 19 459 жителей Подмосковья. В испытаниях приняли участие 22 808 человек.
Знак отличия ГТО даёт право на дополнительные баллы при поступлении в вузы. С 1 января 2025 года также доступен налоговый вычет за выполнение нормативов — соответствующий закон подписан президентом 10 июля 2024 года.
Размер вычета составляет до 18 тысяч рублей, что позволяет вернуть до 2 340 рублей НДФЛ при ставке 13%. Получить его можно за выполнение нормативов на любой знак при условии прохождения диспансеризации и получения допуска от врача.
В регионе работают 68 центров тестирования комплекса ГТО. Их адреса доступны на сайте министерства по ссылке.
Комплекс реализуется в рамках федеральной программы «Спорт России» нацпроекта «Демография».
Читайте также: