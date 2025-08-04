Почти 10,5 тысяч знаков ГТО получили жители Подмосковья в 2025 году

04 августа 2025, 17:41

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

С начала 2025 года в Московской области 10 454 жителя были удостоены знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.