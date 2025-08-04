Подмосковье вошло в топ-3 регионов по финансированию за счёт господдержки

04 августа 2025, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область попала в тройку регионов-лидеров России по привлечению финансирования за счёт господдержки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





В первом полугодии текущего года малый и средний бизнес привлек более 440 млрд рублей благодаря финансовым инструментам участников Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. Рост составил около 5 млрд рублей, то есть 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года



Среди регионов лидерами по привлечению финансирования при помощи участников Национальной гарантийной системы в первом полугодии стали предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Помимо них, в список вошли Краснодарский край и Ленинградская область, Свердловская, Ростовская и Нижегородская области, а также Пермский край и Крым.



«Подмосковные предприниматели активно используют инструменты господдержки при реализации проектов. Так, за первые шесть месяцев этого года субъекты малого и среднего предпринимательства Московской области привлекли 17,8 млрд рублей благодаря поддержке участников НГС. Поддержкой воспользовались более 950 предпринимателей региона», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.