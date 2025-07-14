Подмосковная лесная охрана за неделю провела свыше 1,3 тыс. патрулирований

14 июля 2025, 18:57

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 7 по 13 июля более 1,3 тыс. раз выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства. Проверки проводились вместе с сотрудниками полиции и МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.





Рейды проводили в основном на лесных участках рядом с населёнными пунктами, садовыми товариществами, в местах отдыха местных жителей и гостей региона.



«За неделю проведено 1335 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 55 нарушений лесного законодательства, по ним составлены 37 протоколов об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.