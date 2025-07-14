Подмосковная лесная охрана за неделю провела свыше 1,3 тыс. патрулирований
Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 7 по 13 июля более 1,3 тыс. раз выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства. Проверки проводились вместе с сотрудниками полиции и МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
Рейды проводили в основном на лесных участках рядом с населёнными пунктами, садовыми товариществами, в местах отдыха местных жителей и гостей региона.
«За неделю проведено 1335 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 55 нарушений лесного законодательства, по ним составлены 37 протоколов об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена уголовная и административная ответственность. Это лишение свободы на срок до 10 лет, а также штрафы для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
В Комлесхозе также рассказали, что граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; при обнаружении лесного пожара сообщать по единому номеру 112»; принимать посильные меры по тушению пожара до прибытия специалистов; уведомлять органы власти или местного самоуправления о поджогах или захламлении лесов.